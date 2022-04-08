الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

من معهد إسنا لمشيخة الأزهر.. موقع «الإمام الطيب» يعرض السيرة والمسيرة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

دشُن اليوم الجمعة 7 رمضان 1443هـ الموافق 8 أبريل 2022م الموقع الرسمي لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، لخدمة الباحثين والدارسين والجمهور وإتاحة كل جهود الإمام الطيب ومسيرته موثقة بالنص والصوت والصورة، وتسهيل الوصول إلى كل ما يخص الإمام الطيب في موقع رسمي، وقد تم الإعلان عن إطلاق الموقع اليوم خلال الاحتفال السنوي للجامع الأزهر بمناسبة مرور 1082 عامًا على افتتاح الجامع والصلاة فيه.
 
ويضم موقع الإمام الطيب مجموعة من الأقسام المتنوعة التي تحتوي على السيرة الذاتية للإمام الطيب ومسيرة فضيلته التعليمية من الالتحاق بمعهد إسنا الديني الأزهري حتى حصوله على العالمية من جامعة الأزهر وتدرجه في المناصب حتى وصل مشيخة الأزهر الشريف، كما يقدم الموقع للجمهور كتب ومؤلفات فضيلة الإمام الطيب لقراءتها والاستماع إليها، خدمة للباحثين والجمهور.
 
ويتضمن موقع الإمام الطيب الجهود العملية والإنتاج العلمي لفضيلته، وكلمات وخطابات فضيلته في مختلِف المناسبات والمؤتمرات والمحافل الدولية، ووثائق الأزهر التاريخية، والهيئات العلمية والمركز البحثية التي استحدثها الإمام الطيب أو ساهم في إنشائها، والمواقف الإنسانية والمواقف التاريخية لشيخ الأزهر في مختلِف القضايا، والأخبار والزيارات اليومية لفضيلته والبيانات الصحفية.
 
كما يعرض الموقع بتسلسل مختلِف الزيارات الخارجية لشيخ الأزهر في دول العالم وأهميتها وما تضمنته من أعمال، وكذلك الاستقبالات الداخلية لضيوف الأزهر الشريف في مشيخة الأزهر وخصوصا الزيارات التي تتعلق بالرؤساء والأمراء وكبار المسئولين والشخصيات البارزة، ومقولات فضيلته وحلقات البرامج التلفزيونية لفضيلته. 
 
ويبرز الموقع الأوسمة والتكريمات التي حصل عليها فضيلة الإمام الطيب، وأبرز ما قاله العلماء والرؤساء والأمراء وكبار الشخصيات عن وسطية واعتدال فضيلته ودوره البارز في القضايا المحلية والإقليمية والعالمية، مع تغطية شاملة بالصور والفيديوهات لكل المؤتمرات التي عقدها الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
 
رابط الموقع الرسمي لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف:
https://www.alimamaltayeb.com/

الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين الإمام الطيب موقع الإمام الطيب

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وائل لطفي

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