الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الغربية يكثف جهوده لكشف هوية غريق ترعة الملاحة

غريق
غريق

تكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لمعرفة هوية وكشف لغز العثور على جثة شاب غريق في ترعة الملاحة بمدينة طنطا.

وكان أهالي طنطا على جثة شاب مجهول الهوية طافية على الماء بترعة الملاحة أسفل كوبري شنودة عمره حوالي 35 سنة.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد ورود  بلاغ من المواطنين عن العثور على جثة شاب تطفو على المياه بترعة الملاحة.

كما باشرت القيادات الأمنية دورها وانتقلت من قسم للشرطة إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة موقع الحادث  ومعرفة سبب الوفاة. 

ودفع مرفق إسعاف الغربية بسيارة إسعاف لمكان الواقعة.

كما تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بعد معاينة الشرطة لمكان الواقعة. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

الأجهزة الأمنية أمن الغربية لغز جثة شاب طنطا

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وائل لطفي

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