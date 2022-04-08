الكبير أوي 6 الحلقة 7| عقوبة الخسارة الصعق بالكهرباء في أول تحد

الكبير أوي6 الحلقة7| عقوبة الخسارة الصعق بالكهرباء في أول تحدي

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "الكبير أوي" دخول أسرة الكبير أوي وأهالي المزاريطة في لعبة السبيط، حيث وافق أهالي المزاريطة وأسرة الكبير أوي على لعب " لعبة السبيط" بعد أن عرفوا قواعد اللعب وقيمة الجائزة الكبرى التي تصل لـ5 ملايين جنيه، وتحاكي اللعبة “لعبة الحبار” التي اشتهرت في المسلسل الكوري "squid game” فبدأوا في التوقيع على الموافقة على دخول اللعبة وتصوير هويتهم.

ولم تظهر هوية زعيمة “لعبة السبيط” كما هو الحال في "لعبة الحبار" الكورية، لكن الأولى يغلب عليها طابع الكوميديا الذي يتميز به مسلسل الكبير أوي، وكانت عروسة المولد هي تميمة لعبة السبيط، وكان التحدي الأول هو جري اللاعبون ناحية التمثال ويتوقفوا بمجرد ما تلتف لهم العروسة، وتتميز لعبة السبيط بأغنيتها أيضًا فيلعبوها على أغنية الأطفال الشهيرة "تماثيل إسكندرية تماثيل ما بتتحركش".

وعند وصول أحد اللعيبة إلى خط النهاية يعتبر هو الفائز، لكن الخاسر لا يضرب بالرصاص كما هو في لعبة الحبار لكن يصعق بالكهرباء، حيث أخبرهم زعيم اللعبة أنهم موصلين بأجهزة موصولة بالكهرباء.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 7

ومواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 7 والقنوات الناقلة، تُعرض بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E» قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التاليمسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.