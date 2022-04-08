الكبير أوي 6 الحلقة 7| «الخسران بيتألش والكسبان بيكمل».. أهم قواعد لعبة السبيط

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوي في جزئه السادس كما توقع المتابعون بسبب ختام الحلقة السابقة مرتديًا زي موحد هو وباقي أسرته وباقي أهالي المزاريطة، يشبه ما ارتداه ممثلي مسلسل "squid game" أو لعبة الحبار، وبدأن أحداث حلقة اليوم باندهاش الجميع بالمكان وتوحيد زيهم وكل منهم خمن سبب.

رجح فزاع "هشام إسماعيل" إن كوكب الأرض قد انتهى، وأن مركبة فضائية تقلهم للكوكب الجديد، لكن كان تخمين اولاد الكبير أوي هو الأصح، حيث ذكروا أنهم على وشك لعب "لعبة السبيط".

وسرعان ما خرج عليهم القائمون على اللعبة ليقرأ عليهم قواعد اللعبة، حيث تتضمن عدة ألعاب ضمنها، وفي كل واحد "الخسران بيتألش والكسبان بيكمل، وآخر واحد بياخد جايزة كبيرة في الآخر" والجائزة الكبرى 5 ملايين جنيه.

وقد انتهت الحلقة السابقة بعد أن أحضرت مربوحة له الفطار، وطلبت منه أن يصالحها وأثناء فطارهما تم إلقاء غاز منوم عليهما من مجهول، وعندما استيقظ الكبير وجد نفسه وهو أسرته يرتدون ملابس مثل المسلسل الكورى squad game.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 5

ومواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 5 والقنوات الناقلة، تُعرض بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E» قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التاليمسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.