الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. الحكم على قاتلة ابنتها بعد إحالتها للمفتي

ارشيفية
ارشيفية

تصدر محكمة جنايات الجيزة، غدًا السبت، الحكم على المتهمة بقتل ابنتها، الطفلة "مودة"، بعد إحالة أوراق القضية لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

كشفت أمر الإحالة أن المتهمة تبلغ من العمر 23 عامًا، ربة منزل، اشتركت مع آخرين وخططت لقتل ابنتها "مودة" البالغة من العمر 3 سنوات، فكتمت أنفاسها حتى تأكدت من مفارقتها الحياة، ثم وضعتها بجوال بلاستيكي بداخله أحجار، وألقتها بمصرف مائي في الجيزة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة قتلت ابنتها، خوفًا من افتضاح أمرها بعدما علم زوجها، أن الطفلة ليست من صلبه، حيث إن خلافات زوجية نشبت بينهما، بسبب سوء سلوك المتهمة وشك الزوج في نسب طفلته، بعدها أجرى تحليل "البصمة الوراثية" للطفلة وتبين أنه ليست ابنته، فواجه زوجته (المتهمة)، فطلبت منه الطلاق بعدها قتلت ابنتها خوفًا من الفضيحة.

محكمة جنايات الجيزة الحكم المتهمة الطفلة إحالة أوراق مفتى الجمهورية

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