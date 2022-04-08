حبس شخصين سرقا صاحب محل بالإكراه فى السلام

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما صاحب محل تحت تهديد الأسلحة البيضاء بالسلام.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخصين بتهمة سرقة صاحب محل تحت تهديد الأسلحة البيضاء بالسلام.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من صاحب محل هواتف محمولة، كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بمسابقة تواصل أحد الأشخاص معه عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وأبدى رغبته فى شراء هاتفين محمولين وطلب منه التقابل بمنطقة العبور بالقليوبية لتسليمه الهاتفين وفور وصوله استقل السيارة صحبته، وأثناء ذلك فوجئ باستقلال شخص آخر السيارة وقاما بتهديده باستخدام سلاح أبيض"مطواة" كان بحوزة أحدهما والاستيلاء منه على الهاتفين كرهاً عنه، ثم قاما بالتخلى عنه بأحد المناطق بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال إستخدام التقنيات الحديثة وتتبع خط سير مرتكبي الواقعة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أن قائدها وراء ارتكاب الواقعة مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" بالاشتراك مع آخر- مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها وبحوزتهما سلاح أبيض "مطواة- المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"- الهاتفين المستولى عليهما"وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والهاتفين واتهمهما بسرقته بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.