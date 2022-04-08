«الفقي»: الانتهاء من تطوير مستشفى «حميات البلينا» بتكلفة 7 مليون جنيه

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن الإنتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى "حميات البلينا " بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة، بالتعاون مع وزارة الصحة، لتطوير المنظومة الطبية، ورفع الكفاءة الفنية والإنشائية لجميع المستشفيات بنطاق المحافظة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن أعمال تطوير مستشفى حميات البلينا، شملت " تطوير الجانب الإنشائي من حيث رفع كفاءة المبنى، وصيانة الحوائط، والأرضيات، وشبكات المياه والكهرباء والصرف، وأعمال الدهانات، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الفنية للمستشفى وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، مشيرة إلى دعم المستشفى بعدد 36 سرير داخلي، و3 غرف للعناية المركزة تضم 9 أسرة عناية، و9 أجهزة مونيتور، و35 مركز أكسجين.

وأضافت وكيل الوزارة أنه تم تزويد المستشفى بـ 3 أجهزة تنفس صناعي، وجاهزين لصدمات القلب، و15 جهاز نيبولايزر للأطفال، و115 اسطوانة اكسجين، و45 فلوميتر، لافتة إلى توصيل شبكة غازات كاملة بإجمالي 45 مخرج أكسجين، وتركيب مولد كهرباء لتغذية المستشفى بالكامل.

فيما أعلنت محافظة سوهاج عن مواصلة استعداداتها للبدء في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي ستنطلق بمركزي "أخميم، وطهطا"، حيث تستهدف 44 قرية و184 نجع وتابع.

وأوضح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أنه جارِ معاينة قطع الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وحصر احتياجات جميع القرى المستهدفة، خاصة فيما يخص "الأسواق، والمواقف، وحدات الإطفاء، الكباري، الطرق المحلية، مجمعات الخدمات الحكومية"، وكذلك فيما يخص المديريات والجهات المركزية من مشروعات " وحدات الإسعاف، التضامن الاجتماعي، التموين، الزراعة، الشباب والرياضة، الغاز الطبيعي، الكهرباء، الطب البيطري، مياه الشرب، التعليم، الحماية المدنية، بالإضافة إلى مشروعات قطاعات " الصحة، الصرف الصحي، الاتصالات، والطرق والكباري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري".

وأشار المحافظ إلى أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الثانية بمركز أخميم بلغ " 15 قرية " بـ 3 مجالس قروية، منها 8 قرى تابعة لمجلس قروي نيدة وهي " نيدة، آبار الوقف، آبار الملك، الصوامعة شرق، نجوع الصوامعة شرق، العزبة والعرب، عرب الأطاولة، جزيرة محروس"، وعدد 3 قرى تابعة لمجلس قروي الحواويش وهي "الحواويش، الديابات، السلاموني"، وعدد 4 قرى تابعة لمجلس قروي الكولة وهي "الكولة، العيساوية شرق، الأحايوة شرق، الأحايوة شرق الجديدة".

فيما بلغ عدد القرى المستهدفة بمركز "طهطا" 29 قرية بـ 5 وحدات قروية، منها 3 قرى تابعة لمجلس قروي "بنجا" وهي "بنجا، نجع حمد، بني حرب"، وعدد 4 قرى تابعة لمجلس قروي "شطورة" هي "شطورة، عرب بخواج، الشيخ زين الدين، السوالم"، وعدد 8 قرى تابعة لمجلس قروي "الصفيحة" وهي "الصفيحة، الشيخ رحومة، الجريدات، نزلة عمارة، حاجر مشطا، الشيخ مسعود، الصوالح، داود"، وعدد 6 قرى بمجلس قروي الصوامعة غرب وهي " الصوامعة، بنهو، بني عمار، الخزندارية شرق، جزيرة الخزندارية، نجوع الصوامعة غرب".

بالإضافة إلى 7 قرى تابعة لمجلس قروي "نزلة القاضي" وهي "نزلة القاضي، الكوم الاصفر، الجبيرات، كوم بدر، الحريدية البحرية، الحريدية القبلية، القبيصات"، بالإضافة إلى قرية "ساحل طهطا" التابعة لمدينة طهطا.

يذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج، شملت 7 مراكز تضم 181 قرية و1123 نجع وتابع بمراكز " طما، المراغة، ساقلتة، المنشأة، جرجا، البلينا، دار السلام".