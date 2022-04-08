الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تتهم حلف شمال الأطلسي بإطالة أمد النزاع في أوكرانيا

المتحدثة باسم الخارجية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية

اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، اليوم الجمعة، حلف شمال الأطلسي “الناتو” بإطالة أمد النزاع في أوكرانيا من خلال استمراره في تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

جاء ذلك في بيان نشرته زاخاروفا اليوم الجمعة تعليقا على نتائج اجتماع مجلس الناتو على مستوى وزراء الخارجية والذي عقد في 6 و7 أبريل الحالي، وذلك بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وقالت زاخاروفا: "من خلال الاستمرار في تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية، يمهد حلف الناتو لإطالة أمد الصراع" مضيفة أن الناتو يغذي إيمان نظام كييف بالإفلات من العقاب على جرائم الحرب وما يبديه من قسوة تجاه المدنيين، ليس في دونباس فحسب، بل وفي جميع أنحاء أوكرانيا".

وشددت زاخاروفا على أن حلف شمال الأطلسي بينما ينفي انخراطه بشكل سافر في الصراع الدائر في أوكرانيا، يقاتل بالفعل ضد روسيا منذ زمن بأيدي كييف.

وتابعت: "من أجل احتواء روسيا، يحشد الناتو قواته على الجانب الشرقي، ويواصل جر جورجيا وفنلندا والسويد، ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى دائرة نفوذه".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ "رفض بشكل مخجل" التعليق على إساءة المسلحين الأوكرانيين معاملة أسرى الحرب الروس، مضيفة أن "غض الطرف عن جرائم نظام كييف أصبح بالنسبة للناتو أمر عاديا".

وكان أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو بنس ستولتنبيرغ، قد وعد بأن دول الناتو ستبحث كيفية دعم أوكرانيا من خلال منظومات سلاح متقدمة، بعد أن طالبت كييف الحلف إمدادها بكل ما تحتاجه من الأسلحة والمعدات العسكرية على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أراضيها.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الولايات المتحدة وحلفائها يعتزمون تزويد أوكرانيا بـ90 نظامًا صاروخيًا مضادًا للدبابات مقابل "كل دبابة روسية".
 

الخارجية الروسية ماريا زخاروفا حلف الناتو تزويد أوكرانيا بالأسلحة أوكرانيا

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وائل لطفي

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