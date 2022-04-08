الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص وسيارة ملاكي بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

تسبب انقلاب سيارتين ملاكي وميكروباص في حادثتين منفصلتين بمنطقتي سموحة والطريق الدائري شرقي الإسكندرية، في إصابة 7 أشخاص، بينهم سيدتين، اليوم الجمعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي في شارع مصطفى كامل بمنطقة سموحة دائرة قسم الشرطة.

على الفور انتقل وضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي، سوداء اللون، مما أسفر عن إصابة قائدها المدعو كريم خالد أحمد، 22 سنة، تم نقله إلى المستشفى الأميري الجامعي، لتقلي العلاج اللازم.

ومن جانب آخر تلقى مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب ميكروباص أمام المدرسة المصرية الأمريكية بجوار كوبري أبيس بالطريق الدائري شرقي الإسكندرية.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بجروح وكدمات وكسور وهم كل من "مروة علي إبراهيم" 40 سنة، جرح بالوجه والعين اليسرى وكسور بعموم الجسم،  وشقيقتها "سحر علي إبراهيم" 45 سنة، كسر بالفخذ والقدم اليسرى والكتف الأيسر، و"عادل محمود عبده" 43 سنة،  بكسر في الساعد الأيمن وجرح بالرأس وسحجات.

كما أصيب كل من "أحمد شوقي محمد" 35 سنة، كسر بالذراع الأيمن وجرح بالرأس وسحجات، وعلاء مصطفى شحاتة 27 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري والذراع واليد الأيسر، و"محمد محمد أحمد عبدالهادي" 42 سنة، جرح أعلى الحاجب الأيسر وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضرين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب سيارتين ميكروباص ملاكي الطريق الدائري إصابة 7 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

متى أذان المغرب اليوم فى جميع محافظات مصر 8/4/2022؟

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

«عامل دوشة».. سائق يطلق النار على طفل فى عين شمس

شديد الحرارة على الصعيد.. «الأرصاد» تكشف طقس السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

حسين دعسة

ثلاث لوحات قبل انتحار بوتين.. وطغاة الحرب

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»