طرح كراسة شروط أعمال حراسة 258 عمارة بالإسكان الاجتماعي في برج العرب

أعلن المهندس سيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب، طرح كراسة الشروط والمواصفات الفنية لأعمال الحراسة والتامين لـ258 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي وتأمين 12 مبنى خدمي بالحي السكني الثامن بمدينة برج العرب، في مناقصة عامة بين الشركات المقاولات المتخصصة بهذا المجال بالشروط التالية.

وأوضح المهندس سيد همام، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط نظير سداد مبلغ 299 جنية ويقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالي باسم المهندس رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

تفاصيل الحصول على المناقصة

وأفاد رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب، بأن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 70000 ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتامين نهائي، بينما ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022 الساعة 12 ظهراً بمقر الجهاز.

وستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأحد 8 مايو وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق.