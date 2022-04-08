إصابة شقيقين وجزار بسبب الخلاف على شراء اللحمة في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب الخلاف على سعر اللحمة بينهما بدائرة مركز طما، مما نتج عنه إصابة 3 من بينهم عاملين وجزار، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وتحرر المحضر اللازم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز طما ووجود مصابين، وتمت السيطرة عليها وتعين الخدمات الأمنية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة المباحث والرائد أحمد رشاد معاون المباحث بوجود مشاجرة ومصابين ببندر طما دائرة المركز، تبين أنها بين كل من" طرف أول "جمال م أ ف 21 سنة عامل مصاباً " جرح قطعي تهتكي بالذراع والكتف الأيسر واشتباه قطع بالأوتار والأوعية الدموية" وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وشقيقه “أحمد م أ ف” 22 سنة عامل ويقيمان دائرة المركز مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس".

وبين "طرف ثان" الحسيني ر م ر 41 سنة جزار ويقيم بندر طما مصاباً "جرح قطعي بالصدر" تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلاف بينهما على شراء اللحوم تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.