الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطار القاهرة يستقبل أول رحلة روسية منذ شهر

الرحلات الروسية
الرحلات الروسية

وصلت أولى الرحلات الروسية المنتظمة إلى مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ بعد توقف الرحلات بين القاهرة وموسكو قرابة الشهر؛ بعد الحرب الأوكرانية الروسية.

وأكدت مصادر بمطار القاهرة، أن رحلة شركة طيران Rossiya Airlines وصلت إلى مطار القاهرة صباح اليوم قادمة من مطار سوتشي الروسي، وتحمل الرقم SU6769، ومن المقرر أن تستمر في تسير الرحلات إلى القاهرة حتي نهاية شهر مايو المقبل بمعدل رحلة يوميا.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر بمطار القاهرة أن شركة طيران روسيا Rossiya Airlines، ستبدأ تسيير رحلات جوية مطار القاهرة الدولي، اعتبارا من 7 أبريل وحتى 31 مايو، وذلك بعد توقف عدة أسابيع على خليفة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت المصادر إلى أن شركة طيران روسيا Rossiya Airlines، بدأت تسير الرحلات الجوية من العاصمة موسكو إلى مطار القاهرة، على طائراتها من طراز سوخوي؛ لتكون بديلًا لشركة إيروفلوت الروسية، التي أوقفت رحلاتها الجوية بشكل مؤقت إلى القاهرة منذ 8 مارس الماضي.

الرحلات الروسية موسكو الرحلات إلى القاهرة

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وائل لطفي

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