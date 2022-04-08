أهداف الأهلي المئوية (3)

سجل الأهلي هدفه الألف في الدوري ثم كان افتتاح الألفية الثانية بـ الهدف رقم 1100 في 29 يناير 1982، وكانوا نقطتين من فم الدراويش.

الهدف سجله فوزي سكوتي، ظابط شرطةلعب لـ الأهلي أواخر السبعينات أواائل التمانينات، وقدر يلاقي مكان وسط وحوش النادي، ويسيب بصمة.

الإسماعيلي هذه المرة هو اللي استقبل الهدف المئوي، كنا في موسم 81-82، (الشهير بـ هدف حسن شحاتة) وكان ماتش معقربانتهى 3/2، هدف سكوتي كان التالتاللي خلى النتيجة 3/1بس الإسماعيلي سجل التاني، وكان هـ يتعادل، والخطيب مش في الملعببس الجرايد مهتمة هو بـ يعمل إيه، والماتش والع، والجمهورية نشرت صورة، وهو بـ يسمع الراديو، وكان بـ يتابع نتايج الماتشات التانية، وتستمر الحياة.

الهدف رقم 1200، 6 نوفمبر 1984، والعودة لـ التتويج بعد غياب موسمين، الهدف سجله علاء ميهوب، علاء موهوب، صاحب مسيرة هايلة واحتفاء محدودونهاية مش ظريفة.

اللي استقبل الهدف نادي غزل دمياط أغلس فرق الدوري في تاريخه، اللي تعادل سلبيا أكتر من تلت ماتشاته، كنا في بدايات موسم 84-85، الدرع غايب بقى له موسمينوالأهلي مشغول في أفريقيا، فـ أهو فوز والسلام، ونبص لـ اللي بعده، وتستمر الحياة.

الهدف رقم 1300، 17 أبريل 1988، موسممش معروف له كوع من بوع، اللي سجل الهدف أيمن شوقي، مهاجم من طراز عالي، وهداف بـ السليقة.

اللي استقبل الهدف الترسانة كمان وكمان، كان الموسم ملخفن، والدنيا مخنوقة، وكله عمال يلف ورا بعضه، الماتش خلص 1/صفر، وكان فوز ضروري، بس في نهاية الموسم الدرع راح، كان من نصيب عصام بهيج، فرحت له والله ساعتها، أهو موسم ويعدي، وتستمر الحياة.

الهدف رقم 1400، 10 مارس 1991، الجوز الخيل والعربية، والأهلي فتح الكلية، اللي سجل الهدف عمرو أنور، أو عمرو أنور سلامةعشان أنور سلامة كان بـ يحبه، ودايما يلاعبه، تقريبا هو الأهلاوي الوحيد اللي كان بـ يحبه.

السكة الحديد، بعد توقف الدوري شهرين، وكان ساعتها الجدول حاجة غريبة شوية، وهي إنه النادي اللي تقابله في نهاية الدور الأول، ترجع تقابله في افتتاح الدور التاني، مش فاهم ليه، هو النظام دا في أفريقيا له سبب، لكن في جولة 34 ماتش مالوش منطق.

المهم السكة الحديد كان آخر نادي الأهلي يقابله قبل التوقف، وبـ ترجع تلاعب الأهلي في افتتاح الدور التاني، والأهلي بـ يحقق خماسية، 5/1

عمرو أنور سجل ثنائية، الرابع والخامس، والهدف 1400 كان الأخير، وتستمر الحياة.

ثم انتصفت الألفية التانية، الهدف رقم 1500، 19 أكتوبر 1993، بداية السباعية في حلقات.

اللي سجله أسامة عرابي، أسامة عرابياللي كان مهم لـ المديرين الفنيين، ويلعب على أي حد، ومالوش جمهور.

المقاولين العربزي ما استقبل الهدف 1000، استقبل 1500، كنا في الجولة السابعة من موسم 93-94، والأهلي مشغول في أفريقيا، بس لازم الدرع، فـ واحد صفر واحد صفر، فيه ماتشات تكسب ولا تلعب، زي كل الماتشات تقريبا، وتستمر الحياة