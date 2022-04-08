الكرملين: أى توسع لحلف الناتو لا يجلب الأمن والاستقرار فى المنطقة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن أي توسع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لن يجلب إلا مزيد من التوتر على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح بيسكوف، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة - ردًا على سؤال بشأن تقييم الكرملين لتصريحات الناتو بأن الحلف سيوسع دعمه لأوكرانيا وجورجيا والبوسنة والهرسك،"كما تعلمون أننا مقتنعون بالطبيعة العدائية لهذا التحالف، وما زلنا نحتفظ بهذه القناعة هذا تحالف غير دفاعي، وأي توسع لنشاط هذا التحالف ونفوذه لا يجلب المزيد من الأمن والاستقرار".

وكان الأمين العام لحلف الناتو نس ستولتنبرج، أعلن في وقت سابق، بأن الهدف من زيادة قوات الناتو في شرق أوروبا، هو منع توسع الصراع خارج أوكرانيا، مُجددًا التأكيد على أن الحلف لا ينوي إرسال قوات إلى أوكرانيا.

يأتي ذلك على خلفية الوضع المتأزم منذ فترة بين روسيا والناتو وتزامنًا مع مطالبة موسكو بعدم توسع الحلف شرقًا، وكذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في الـ24 من فبراير الماضي، بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.