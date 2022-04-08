الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: أى توسع لحلف الناتو لا يجلب الأمن والاستقرار فى المنطقة

الناتو
الناتو

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن أي توسع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لن يجلب إلا مزيد من التوتر على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح بيسكوف، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة - ردًا على سؤال بشأن تقييم الكرملين لتصريحات الناتو بأن الحلف سيوسع دعمه لأوكرانيا وجورجيا والبوسنة والهرسك،"كما تعلمون أننا مقتنعون بالطبيعة العدائية لهذا التحالف، وما زلنا نحتفظ بهذه القناعة هذا تحالف غير دفاعي، وأي توسع لنشاط هذا التحالف ونفوذه لا يجلب المزيد من الأمن والاستقرار".

وكان الأمين العام لحلف الناتو نس ستولتنبرج، أعلن في وقت سابق، بأن الهدف من زيادة قوات الناتو في شرق أوروبا، هو منع توسع الصراع خارج أوكرانيا، مُجددًا التأكيد على أن الحلف لا ينوي إرسال قوات إلى أوكرانيا.

يأتي ذلك على خلفية الوضع المتأزم منذ فترة بين روسيا والناتو وتزامنًا مع مطالبة موسكو بعدم توسع الحلف شرقًا، وكذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في الـ24 من فبراير الماضي، بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

موسكو حلف الناتو الكرملين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

«عامل دوشة».. سائق يطلق النار على طفل فى عين شمس

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

القبض على المتهم بالاعتداء على إمام وخطيب مسجد بكفرالزيات

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 والإعادة فجرًا وعصرًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلي المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهني

حسين دعسة

ثلاث لوحات قبل انتحار بوتين.. وطغاة الحرب

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»

5 طلقات وخوذة.. تفاصيل عملية إطلاق النار فى حانة بتل أبيب