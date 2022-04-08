الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«قومى حقوق الإنسان» ينعى مقتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية

القمص أرسانيوس وديد
القمص أرسانيوس وديد

تقدمت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، نيابة عن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ولكافة بنات وأبناء مصر، في الحادث المؤسف الذي أدى لمقتل القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بالإسكندرية. 

وأكدت خطاب، أن الحق في الحياة من أجل حقوق الإنسان، ويؤكد المجلس عن إدانته القاطعة للعملية الإجرامية وراء القتل، حيث أنها تتنافى مع كافة الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية وتشكل أفدح الجرائم، وتعبر عن خلل نفسي وقيمي جسيم ويستهدف أمن وسلامة المجتمعات. 

وطالبت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بتطبيق القانون بشفافية وحسم على مرتكب الجريمة. 

وتقدمت مشيرة خطاب خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد وشعب الكنيسة.

حقوق الانسان قوات التحالف السيدة العذراء البابا تواضروس كنيسة السيدة العذراء المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة تقصى الحقائق

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