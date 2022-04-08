انطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية على مسرح قصر ثقافة العريش

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري، وضمن الاحتفال بشهر رمضان المبارك.

وانطلقت أولى الفعاليات بقصر ثقافة العريش وتضمنت ورشة فنية عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان، ورشة رسم عن فانوس رمضان باستخدام ورق فوم الملون وألوان خشب وورق كراسات بمشاركة طالبات المدارس والمعاهد الأزهرية، بجانب ورشة فنية بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة باستخدام خامات من البيئة إشراف الفنانة ضحى عصام، كما أقيمت محاضرة عن "قيمة الصبر في الإسلام" للشيخ محمد سليمان تحدث عن قيمة وفائدة الصبر فى الإسلام، بينما عقد نادي أدب العريش أمسية شعرية لعبدالرحمن سالم، بحضور عدد من الأدباء وتحت اشراف محمد حسين محروس مشرف نادى الأدب.

وعلى مسرح قصر ثقافة العريش تألقت فرقة التلقائيين بقيادة جامع عبد الرسول التي امتعت الحضور بمجموعة من الأغاني باللهجة السيناوية الأصيلة، كما شاركت فرقة الموسيقى العربية بقيادة الكابتن خالد الشعراوي، الاحتفال بليالى رمضان الفنية وتضمن العرض أغانى فردية وجماعية منها أغنية "عظيمة يا مصر، يا حلاوة الدنيا، تحيا مصر، أم النبي، واختتم الحفل بأغنية جماعية رمضان جانا".

نظم بيت ثقافة المساعيد محاضرة بعنوان "دور المرأة في بناء المجتمع" حاضرتها مشيرة محمد، تحدثت عن المرأة التى تعانى من المجهود المبذول فى تربية ونشأة جيل ينفع بلاده ثم نفسه والمعاناة من وجود التكنولوجيا والثقافة المفتوحة خارجيا وداخليا.

فيما نظم فرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان، سهرة رمضانية بقصر ثقافة القناطر الخيرية، تضمنت أمسية شعرية شارك فيها أدارها الشاعر أبو عمار المصري، شارك فيها شعراء نادي الأدب بالقناطر الخيرية هم محمد هباش، محمود الجابي، محمد سيد، ياسمين ثابت، إيهاب إسماعيل، محمود البراد، أشرف عبد العزيز، إلى جانب محاضرة للصحفي محمد الحلواني حول رمضان زمان والراديو وتأثيره على الأجيال التي عاصرت عصرة الذهبي، ثم عرض لفرقة الإنشاد الديني ببنها بقيادة المايسترو حسن إبراهيم، قدموا خلالها باقة متنوعة من الموشحات والأغاني الدينية، كما افتتح معرض فنون تشكيلية لفناني ومواهب القصر إشراف شيرين الشحات، وختاما مسابقة فانوس رمضان وفاز بها أحمد علي محمد.