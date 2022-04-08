ضبط المتهمين بقتل مواطن رميا بالرصاص في الشرقية

كشف رجال الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقبال (سائق - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلقات نارية وتوفـى أثناء تلقيه العلاج وبسؤال (زوجته، وشقيقه - مقيمان بذات الدائرة) وقررت الأولى بأنها حال توجهها لزوجها بالمزرعة خاصته والكائنة بدائرة المركز وجدته مُلقى بأرضية غرفة نومه مُصاباً بأعيرة نارية، فقامت بإبلاغ الثاني ولا تعلم مُحدث إصابته وبمواجهة الثاني أيد ذلك.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترف أحدهم بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين لاتفاق أحدهم مع المجني عليه لشراء بندقية آلية، فقام باصطحاب باقي المتهمين للمجني عليه (لما يشتهر عنه بوساطته في تلك الأمور)، وطلبوا منه شراء بندقية آلية وكمية من الذخائر، في مقابل ذلك اتفق المجني عليه معهم على تجهيز مبلغ مالي وعقب ذلك توجهوا سوياً لمقابلة المجني عليه بمزرعته مُستقلين سيارة ملاكي، إلا أنهم فوجئوا بقيام المجنى عليه باعتراض طريقهم وبحوزته (بندقية خرطوش) وبرفقته صديقه (عاطل- مقيم بذات الناحية)، وإجبارهم على النزول من السيارة، واستوليا منهم على (المبلغ المالي - متعلقات شخصية - 3 هواتف محمولة) وطلبا منهم مغادرة المكان، وعلى إثر ذلك عقدوا العزم على التخلص من المجنى عليه، وأعد أحدهم دراجة نارية "دون لوحات معدنية" ، و(بندقية خرطوش - بندقية آلية) ، وبتاريخ الواقعة توجهوا لمزرعة المجنى عليه ، ولدى وصولهم تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن إصابة اثنين من المتهمين وإحداث إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته.. ولاذوا بالهرب، كما أرشد المتهمون عن (بندقية آلية - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - الدراجة النارية والسيارة - "المستخدمين في ارتكاب الواقعة").

باستدعاء شقيق المجني عليه (الـمُبلغ)، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحري قرر قيامه بالتخلص من البندقية الخرطوش التى كانت بحوزة شقيقه "المجني عليه" وقت ارتكاب الواقعة بإلقائها بأحد المجاري المائية بدائرة المركز وأرشد عنها وعدد من الطلقات لذات العيار، كما أمكن تحديد وضبط صديق المجني عليه، وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف أن المجني عليه قام بإعطائه مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، كما أرشد عن (باقي المبلغ المتحصل عليه- 3 هواتف محمولة - حافظة نقود بداخلها "بطاقة رقم قومي "خاصة بالمتهمين"). بمكان إخفائهم بحظيرة ماشية خاصة بمنزله، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.