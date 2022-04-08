لخلافات على شراء اللحوم.. إصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسوهاج

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء اندلعت بين جزار و2 من المواطنين، بسبب خلاف على شراء اللحوم، بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة ومصابين ببندر طما دائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ، وبالفحص، تبين وقوع المشاجرة بين كلٍ من طرف أول «ج. م. أ. ف»21 عامًا، عامل، مصاب بجرح قطعي تهتكي في الزراع والكتف اليسرى واشتباه قطع بالأوتار والأوعية الدموية، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وشقيقه «أ. م. أ. ف» 22 عامًا، عامل، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس، ويقيمان بدائرة المركز.

وبين طرف ثانٍ، المدعو «ا.ر. م. ر» 41 عامًا، جزار، ويقيم بندر طما، مصاب بجرح قطعي في منطقة الصدر، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المُنوه عنها، بسبب خلاف بينهما على شراء اللحوم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة، التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.