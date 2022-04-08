«الصحة»: تنفيذ 8 قوافل علاجية فى القاهرة والجيزة والقليوبية خلال مارس

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات المتخصصة في مجال طب الأسنان لـ373 مواطنا من خلال 8 قوافل، تم تنفيذها بمحافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية، خلال الفترة من يوم 7 من شهر مارس الماضي حتى يوم 1 أبريل الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل المتخصصة في مجال طب الأسنان تقدم خدمات علاج اللثة وحشو الأسنان وتنظيف الجير، لافتًا إلى عقد ندوات تثقيفية توعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة، حيث قدمت الندوات خدماتها التوعوية لـ300 مواطن.

من جانبه، نوه الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، بأنه سيتم إطلاق قافلتين متخصصتين في مجال طب الأسنان خلال شهر مايو المقبل، الأولى بمنطقة كوم أوشيم في محافظة الفيوم، خلال الفترة من يوم 9 وحتى يوم 11 مايو، والثانية بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من يوم 23 وحتى 25 من الشهر نفسه، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة من خلال استهداف المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بشكل دوري.

وذكر «حسن» أنه تم عقد 4 دورات تدريبية لـ100 طبيب أسنان، مصحوبة بورش عمل في مختلف مجالات طب الأسنان، خلال الشهر الماضي، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم والتدريب المهني، بهدف رفع كفاءة أطباء الأسنان في مختلف محافظات الجمهورية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم التوعية الصحية لـ12 مليون مواطن من متابعي صفحاتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، منذ بداية شهر رمضان.

يأتي ذلك في إطار تفعيل دور الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لإبراز إنجازات مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، ونشر الوعي الصحي بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأهمية تلقي اللقاحات، ومواجهة الشائعات.