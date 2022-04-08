الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم مطروح» يحصل على المركز الثاني في بمسابقة المكتبة النموذجية

«تعليم مطروح
«تعليم مطروح

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن قطاع الخدمات والأنشطة التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن نتيجة مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية، موضحاً أن تعليم مطروح حصل على  المركز الثاني على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية بعد فوز مدرسة زاهر جلال الاعدادية بنات التابعة لإدارة مطروح التعليمية بالمركز الثاني كأفضل مكتبة مدرسية نموذجية عن العام الدراسي 2021 - 2022  على مستوى الجمهورية.

وقدم وكيل تعليم مطروح التهنئة لتوجيه عام المكتبات بالمديرية وإدارة مدرسة زاهر جلال الفائزة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، متمنياً لطلاب المحافظة استمرار التميز بالمسابقات المركزية ودوام التفوق في مختلف المجالات .

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، قد عقد في  6 أبريل  الجاري، اجتماعًا مع موجهي عموم المواد الدراسية  تناول الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ووجه وكيل تعليم مطروح الي  الموجهين العموم بالتأكيد على الموجهين الأوائل، والموجهين بمتابعة التزام المعلمين بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية مع مراعاه ضرورة الانتهاء من كافة المقررات الدراسية فى مواعيدها المحددة.

وشدد على الحضور أن تكون الامتحانات في مستوى الطالب مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية وفقا لتعليمات الوزارة ومديرى عموم المواد الدراسية .

محافظة مطروح وكيل وزارة التربية والتعليم مدرسة زاهر جلال مسابقة المكتبات النموذجية مطروح

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