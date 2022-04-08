الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أبو مازن»: قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا لمزيد من تدهور الأوضاع

الرئيس الفلسطينى
الرئيس الفلسطينى محمود عباس

أعرب الرئيس الفلسطينى محمود عباس عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين مساء أمس الخميس، في عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب.

وأكد أبومازن أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا لمزيد من تدهور الأوضاع، مستدركا: "حيث نسعى جميعا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصًا خلال شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية المقبلة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” صباح اليوم الجمعة.

وشدد الرئيس عباس على خطورة استمرار الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والأعمال الاستفزازية لمجموعات المستوطنين المتطرفين في كل مكان.

كما حذر الرئيس الفلسطينى من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم.

ولفت أبومازن إلى أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة.

وأعلنت إسرائيل مقتل 2 من مصابي عملية إطلاق النار في تل أبيب وارتفاع عدد الجرحى إلى 10 جرحى.

 

الرئيس الفلسطيني عملية إطلاق نار مدينة تل أبيب الإسرائيليين الفلسطينيين قتل المدنيين تحقيق الاستقرار

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وائل لطفي

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