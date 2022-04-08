تقرير أمريكى: مصر ترسخ نفسها كبوابة سياسية واقتصادية لأفريقيا

قال موقع "المونيتور" الأمريكي إن مصر تسعى لتوسيع شبكة خطوطها الجوية في القارة الأفريقية وترسيخ نفسها كبوابة سياسية واقتصادية وأمنية لبقية القارة، ولاعب استراتيجي ناشئ، من خلال فتح شبكة جوية وبرية من الطرق الجديدة.

افتتاح خط جوي إلى الكونغو

وأشار الموقع إلى افتتاح مصر رسميا خط جوي جديد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في أواخر مارس الماضي، كجزء من خطة لتوسيع شبكة خطوطها الجوية في القارة الأفريقية، حيث أقلعت أول رحلة لشركة مصر للطيران إلى كينشاسا في قلب أفريقيا، وتقوم الشركة بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً بين البلدين.

ونقل الموقع عن حمدي شعبان، سفير مصر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قوله إن الخط الجديد يعكس الأهمية التي توليها مصر لتوثيق العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية بشكل عام والكونغو بشكل خاص.

افتتاح خط جوي وبري إلى جيبوتي

وأضاف الموقع أنه بعد يوم من الرحلة الأولى لجمهورية الكونغو الديمقراطية، افتتحت القاهرة طريقًا جويًا مع جيبوتي، حيث وصل شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، على متن الرحلة الأولى في 29 مارس.

وقال عيسى فور وصوله، إنه بالإضافة إلى الخط الجوي الجديد، تقوم مصر بإنشاء منطقة لوجستية في المنطقة الحرة بميناء جيبوتي وافتتاح فرع جديد لبنك مصر في جيبوتي.

من جهته، قال عدن عمر عبد الله، مدير مركز الدراسات والبحث العلمي في جيبوتي، لـ "المونيتور" إن الخط الجوي الجديد "يعكس سعي مصر وحرصها الشديد لتوطيد العلاقات بين البلدين".

طرق جوية مع رواندا والكاميرون وأوغندا

وتابع: "أقامت مصر مؤخرا شراكات استراتيجية جديدة مع الدول الأفريقية، فخلال السنوات الثلاث الماضية، فتحت القاهرة طرقًا جوية جديدة مع رواندا والكاميرون وأوغندا، كما وقعت شركة مصر للطيران اتفاقية مع غانا لإنشاء شركة طيران وطنية في عام 2020 وافتتحت مركز صيانة في مطار أكرا الشهر الماضي.

من جانبها، قال رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ "المونيتور" إن فكرة تسيير رحلات جوية مباشرة إلى الدول الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) وليس فقط بين العواصم تعود إلى 20 عامًا، لكن الأسباب الاقتصادية حالت دون تنفيذ الفكرة".

واعتبر أن فتح مصر هذه الطرق في الآونة الأخيرة بمثابة" خطوة مهمة للغاية".

مصر بوابة القارة الأفريقية

من جهته، قال محمد سليمان، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط، لـ "المونيتور"، "تسعى القاهرة أن تكون البوابة السياسية والاقتصادية والأمنية لأفريقيا، ومن ناحية أخرى، فإنها تقدم نفسها كلاعب استراتيجي ناشئ مع تزايد بصمتها في قطاعي الأمن والاستخبارات عبر القارة".

وأشار إلى أن مصر تأمل في أن يؤدي وجودها الحالي في أفريقيا إلى دعم موقفها بشأن سد النهضة بين الدول الأفريقية، وخاصة السنغال، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتلعب دورًا رئيسيًا في كسر جمود مفاوضات السد.

طريق "القاهرة - كيب تاون"

كما لفت التقرير إلى أهمية مشروع طريق "القاهرة- كيب تاون"، والذي اكتملت المرحلة الأولى منه العام الماضي، ودخلت مصر بإنشائه عصر الطرق العابرة للقارة الأفريقية، كونه محورا تنمويا مهما يضم 9 دول إفريقية من شمال القارة إلى جنوبها.