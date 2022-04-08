«سى إن إن» تسلط الضوء على مبادرة مصرية لدعم السياحة

سلطت شبكة "سي ان ان" الأمريكية الضوء في تقرير لها على مبادرة "امشي كمصري" لدعم السياحة المصرية، والتي أطلقتها مرشدة سياحية تدعى "أسماء الخطيب " للترويج للمواقع السياحية غير التقليدية التي لم تكن موجودة على الخريطة السياحية سابقًا، وإبراز الجواهر الخفية التي تزخر بها أرض الفراعنة من خلال تجارب الرحلات.

جمال خفي

وقالت أسماء الخطيب في مقابلة مع "سي إن إن" إن السياح من مختلف دول العالم يفاجأون بالجمال الخفي المذهل الذي تقدمه مصر، والذي لا يُستغل على نطاق واسع للسياحة.

وأشارت إلى أنها أرادت بمبادراتها مشاركة شغف التراث والثقافة المصرية مع العالم، ومشاركة كل ما يمثل مصر والمصريين - من فنون، وتاريخ، ومطبخ، وتراث، وثقافة - عبر تجارب فريدة تغذي عقل المتجولين الفضولين، مع جلب الفائدة للمجتمعات.

- إظهار مصر كما يراها المصريين

وبحسب تقرير الشبكة الأمريكية، فإن سبب اختياره أسماء الخطيب هذا الاسم لمبادراتها يعود لرغبتها في إظهار مصر الحقيقية للعالم كما يراها المصريون ويحبونها، مشيرة إلى أن فكرة جولات "امشي كمصري" بدأت قبل أعوام من انطلاقتها في عام 2015.

مصر آمنة للزوار

وتابع التقرير أنه في نهاية عام 2013، انطلقت مثلا حملة صغيرة لركوب الدراجات في شوارع القاهرة، حيث تسلط الضوء على الجواهر الخفية التي لا تتم زيارتها بشكل شائع، والاستعانة بمنصات التواصل الاجتماعي كوسائل إعلام بديلة تبعث رسالة مفادها أن مصر آمنة للزوار.

وذكرت أن مفهوم حملتها يركز على الجولات التاريخية والثقافية، تشمل الزيارت الوجهات ذات التاريخ، والثقافة، والتراث المنسي، مع إبراز خصال الشعبي المصري المعاصر أيضًا.

دفء الضيافة المصرية

وأضافت الخطيب في حديثها للشبكة الأمريكية : "في جميع جولاتنا، سواء كانت جولات جماعية أو جولات خاصة، نحاول المزج بين الاحتراف ودفء الضيافة المصرية".

وأوضحت أن حملتها تستهدف ٣ فئات رئيسية: المصريون المهتمون بالثقافة والتاريخ، والأجانب الذين يقيمون على أرض مصر، بالإضافة إلى السياح الباحثين عن تجارب حقيقية وأصيلة فريدة من نوعها بعيدة عن الازدحام السياحي.

القاهرة التاريخية

وذكرت، على سبيل المثال، أن جميع المواقع التاريخية التي تغطيها المبادرة تجتمع في مدينة القاهرة والتي تُعد أحد مواقع التراث العالمي السبعة في مصر، حيث تضم العاصمة على الأقل 7 جولات مختلفة تحت عنوان "القاهرة التاريخية"، بما في ذلك جولة المقبرة المعروفة أيضًا باسم "مدينة الموتى"، والتي تُعد من المواقع غير المألوفة في مصر.