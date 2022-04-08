نائب محافظ الوادى الجديد تتابع أعمال توزيع المساعدات المقدمة من «حياة كريمة» بالداخلة

تابعت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أعمال توزيع المرحلة الأولى من صناديق الحماية الاجتماعية المقدمة من مؤسسة "حياة كريمة" بقريتي بدخلو والقصر بمركز الداخلة، يرافقها الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز ومنسقي حياة كريمة بالمركز.

وأكدت نائب المحافظ على ضرورة مراعاة وصول المساعدات للحالات الأكثر احتياجًا وحصر الحالات المستحقة غير المدرجة ضمن أي مبادرات أو جمعيات، لإدراجها بالمراحل القادمة.

كانت المحافظة قد استقبلت ٥ آلاف صندوق مواد غذائية كدعم للحالات الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

كما تابعت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، سير العملية التعليمية بمدرسة موط الثانوية الفنية للبنات بالداخلة، يرافقها السيد نبيل حنفي رئيس المركز والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وأحمد حسين مدير الإدارة التعليمية بالداخلة .

وتفقدت أقسام (الزخرفة - الملابس الجاهزة - التريكو ) مشيدةً بمنتجات الأقسام المختلفة، كما قررت دعم المدرسة بمبلغ ١٠ آلاف جنيه وإعداد مقترح باحتياجات المدرسة من الخامات والأجهزة لتطوير الإنتاج وتعزيز مبادرة المدرسة المنتجة والمشاركة بالمعارض داخل المحافظة وخارجها.

واستكملت نائب المحافظ جولتها، بزيارة معرض الأنشطة التربوية بإدارة الداخلة التعليمية والذى يضم أنشطة أقسام (صحافة - طفولة - تربية فنية - مجال صناعى وزراعى - اقتصاد منزلى - ابتكارات علمية)، ووجهت بتفعيل مشاركة هذه المنتجات بالمعارض التي تشارك بها المحافظة .

وتفقدت نائب محافظ الوادي الجديد، منفذ بيع الخضروات والسلع الغذائية التابع للوحدة المحلية بمركز الداخلة يرافقها نبيل حنفي رئيس المركز.

وأكدت على توفير كافة السلع واللحوم الطازجة والخضروات والفاكهة بصفة مستمرة وطرحها بأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين، كما التقت عدد من المواطنين للإطمئنان على توافر السلع وجودتها وتناسب أسعارها.

يذكر أنه تم تخصيص ١٨ منفذا تابع للوحدات المحلية بمدن وقرى مركز الداخلة لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة يوميا بأسعار مخفضة.