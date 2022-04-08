النمسا.. زعيمة حزب الخضر تتعرض لاعتداء بسبب سياسات كورونا

تعرضت زيجريد ماورر، زعيمة حزب الخضر وكتلته في البرلمان النمساوي، لهجوم من قبل معارض مزعوم للإجراءات التي تنتهجها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واشتبك الرجل مع البرلمانية البارزة في جدال حول سياسات فيروس كورونا في إحدى حانات العاصمة، حسبما أفادت الشرطة، ثم مالبث أن ألقى الشاب صاحب الـ 26 عاما كأسا من الشراب في وجه السياسية 37 عاما، ولم تصب ماورر بأذى، وألقت الشرطة القبض على المهاجم.

ويشارك حزب الخضر في الحكومة الائتلافية مع حزب الشعب النمساوي المحافظ برئاسة المستشار كارل نيهامر ويتولى حقيبة الصحة.

وتم بالفعل رفع العديد من القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا وتم تعليق التطعيم الإلزامي. ومع ذلك، تم إعادة فرض ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) مؤخرا مرة أخرى في الأماكن المغلقة.

وأدان المستشار النمساوي كارل نيهامر الهجوم بشدة، وكتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،: " يجب ألا يكون العنف وسيلة للنقاش السياسي مطلقاً".