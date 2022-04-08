الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا.. زعيمة حزب الخضر تتعرض لاعتداء بسبب سياسات كورونا

حزب الخضر
حزب الخضر

تعرضت زيجريد ماورر، زعيمة حزب الخضر وكتلته في البرلمان النمساوي، لهجوم من قبل معارض مزعوم  للإجراءات التي تنتهجها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واشتبك الرجل مع البرلمانية البارزة  في جدال حول سياسات فيروس كورونا في إحدى حانات العاصمة، حسبما أفادت الشرطة، ثم مالبث أن ألقى الشاب صاحب الـ 26 عاما كأسا من الشراب في وجه السياسية 37 عاما، ولم تصب ماورر بأذى، وألقت الشرطة القبض على المهاجم.

ويشارك حزب الخضر في الحكومة الائتلافية مع حزب الشعب النمساوي المحافظ   برئاسة المستشار كارل نيهامر ويتولى حقيبة الصحة.

وتم بالفعل رفع العديد من القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا وتم تعليق التطعيم الإلزامي. ومع ذلك، تم إعادة فرض ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) مؤخرا مرة أخرى في الأماكن المغلقة.

وأدان المستشار النمساوي كارل نيهامر الهجوم بشدة، وكتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،: " يجب ألا يكون العنف وسيلة للنقاش السياسي مطلقاً".

 

حزب الخضر النمسا تعرض كوفيد سياسات تتعرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

«طوبى للذين آمنوا ولم يروا».. أبرز 7 فيديوهات للقمص الراحل أرسانيوس وديد

رحيل القس أرسانيوس كاهن الإسكندرية

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»

5 طلقات وخوذة.. تفاصيل عملية إطلاق النار فى حانة بتل أبيب

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق النار بتل أبيب