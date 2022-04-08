الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة.. القبض على قيادى بعصابة «ياكوزا» أثناء محاولته شراء صواريخ

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أكد مكتب المدعي العام لمنطقة نيويورك الجنوبية أن الشرطة اعتقلت أحد قادة "ياكوزا" أكبر جماعة إجرامية منظمة في اليابان، لدى محاولته شراء صواريخ مسروقة من قاعدة عسكرية في أفغانستان.

وأشار مكتب المدعي العام، في بيان له، أن "تاكيشي إيبيساوا (57 عاما)، كان تحت المراقبة من قبل إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية منذ عام 2019، وأنه اعتقل في نيويورك الاثنين الماضي، كجزء من هذه القضية، كما تم اعتقال 3 مواطنين تايلانديين".

وأضاف: "قاعدة الأدلة ضد المتهمين تم إنشاؤها بمساعدة أحد موظفي إدارة مكافحة المخدرات الذي انتحل بصفته عميلا سريا، صفة بائع أسلحة مهتم بـ"ياكوزا".

وأوضح المكتب أن "إيبيساوا خطط ودفع لشراء الأسلحة، واستيراد ما لا يقل عن طن من المخدرات إلى الولايات المتحدة لبيعها في شوارع نيويورك ومدن أخرى، وكان يعتزم نقل الصواريخ إلى مسلحين من الجماعات العرقية المسلحة في ميانمار".

الولايات المتحدة قيادي صواريخ دفاع جوي الولايات المتحد

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