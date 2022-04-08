الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تعلن زيادة إنفاقها العسكري بمقدار 6,4 مليار دولار

كريستيا فريلاند
كريستيا فريلاند

 أعلنت كندا زيادة إنفاقها العسكري بمقدار 6,4 مليار دولار على مدى خمس سنوات وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند - في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24"  - إنه يتم حاليا الإنفاق على الدفاع أكثر مما كان متوقعا قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مبينة في الوقت ذاته أن تلك العملية تشكل أخطر تهديد للعالم.
وأشارت إلى أن نسبة الإنفاق الدفاعي لكندا لن تسمح لها بالوصول إلى الهدف الذي يريده حلف الناتو والمحدد بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ، إلا أنها شددت على بلادها يمكنها سد هذه الفجوة قريبا.

 

العسكري أوكرانيا روسي العملية العسكرية عسكرية روسية الإنفاق الدفاعي

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