الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تعلن إجراءات صحية جديدة للمسافرين بعد تحسن الحالة الوبائية لجائحة كورونا

كورونا فى موريتانيا
كورونا فى موريتانيا

 أعلنت وزارة الصحة الموريتانية  تطبيق إجراءات صحية جديدة على المسافرين القادمين إلى موريتانيا، بعد تحسن الحالة الوبائية لجائحة كورونا في البلاد.


وأكد بيان لوزارة الصحة ووزارة النقل أن على القادمين للبلاد الاكتفاء بتقديم إفادة تلقيح مكتملة التطعيم (جرعتان مضى عليهما أكثر من أسبوعين).
 

وبخصوص المطعمين بلقاح “جونسون أند جونسون” فتكفيهم جرعة واحدة، وفق البيان.
 

وطالبت السلطات المسافرين غير مكتملي التلقيح بتقديم فحص يعود تاريخه لأقل من 72 ساعة.
 

ووفق آخر احصائية أكدت الوزارة أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 58 ألفا و675 إصابة منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020 ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد 58675 ووصل إجمالي حالات الشفاء 57684 فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 982.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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