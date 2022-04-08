نائب عراقى: الاعتداءات الإرهابية المتكررة تستهدف ضرب البنية التحتية للطاقة بعموم البلاد

أدان النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله، الاعتداء الإرهابي بصواريخ كاتيوشا، الذي استهدف مساء أمس مناطق متفرقة من قضاء خبات بمحافظة أربيل قرب مصفى نفطي.

وقال "عبد الله" -وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- "إن الاعتداءات المتكررة تستهدف ضرب البنية التحتية للطاقة في عموم البلاد، للاضرار ببعض الجهات الداخلية والخارجية".

وشدد على أن إقليم كردستان مرتبط بأمن العراق، وأن أي خرق أو اعتداء إرهابي على أربيل أو أي محافظة عراقية أخرى هو تجاوز للسيادة الوطنية، كما يمس أمن البلاد بشكل عام.