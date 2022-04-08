الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

يتناول المستجدات الدولية.. انطلاق أعمال الاجتماع الوزارى الخليجى فى الرياض

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

تنطلق أعمال اجتماع الدورة الـ(151) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي،   بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.

 

ويرأس الاجتماع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية السعودي رئيس الدورة الحالية، للمجلس الوزاري، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

 

وأكد الحجرف، أن المجلس الوزاري سيبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن القمة الـ (42) بالرياض، والمذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

 

وكان نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، استقبل، رؤساء وفود الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 151.

 

واستقبل كلاً من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، و وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين ، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية البحريني الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة، في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

 

وتأتي زيارة وفود الدول الخليجية للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة الـ 151 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في العاصمة  السعودي الرياض اليوم، برئاسة صاحب الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي  الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

الخليج العربي مجلس التعاون لدول الخليج العربي الرياض مجلس التعاون فيصل بن فرحان بن عبدالله نايف فلاح مبارك الحجرف

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وائل لطفي

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