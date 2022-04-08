الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تخضع للحجر الصحى بعد إصابتها كورونا

نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي

قال المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي درو هاميل، الخميس، إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تخضع للحجر الصحي بعد إصابتها بفيروس كورونا، ولا تظهر عليها أعراض بسبب تلقيها اللقاح.

وكتب المتحدث درو هاميل على "تويتر": "بعد الاختبار السلبي هذا الأسبوع، تلقت رئيسة مجلس النواب بيلوسي نتيجة اختبار إيجابية لـ COVID-19، وهي حاليًا بدون أعراض"، لافتًا أنه لم يصاب بسبب حصوله على اللقاح.

وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب: "أنا ممتن للحماية القوية التي قدمها اللقاح، ولكن سأخضع للحجر الصحي مع نانسي بيلوسي، ووفقًا لتوجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ويشجع الجميع على التطعيم والتعزيز والاختبار بانتظام"، بحسب مجلة بيبول الأمريكية.

وافاد أن نتيجة فحوص بيلوسي، فقد أجلت رحلة مقررة للكونجرس إلى آسيا.

ويضاف اختبار بيلوسي الإيجابي إلى القائمة الطويلة من الشخصيات السياسية - من بين العديد من الأشخاص الآخرين - الذين يستمرون في الإصابة بفيروس الجهاز التنفسي.

وأصيب الكثيرون في البيت الأبيض الرئيس جو بايدن مؤخرًا بالمرض، وإن لم يكن ذلك خطيرًا، ومع أيضا في ذلك السكرتيرة الصحفية جين بساكي التي تم تطعيمها وأصبحت الآن إيجابية لـ COVID-19 مرتين.

يقول مساعدوه، إن الرئيس جو بايدن، الذي تم تطعيمه وحصل على جرعتين معززة، يتم اختباره بانتظام بحثًا عن الفيروس ، وكانت النتيجة سلبية.

يظهر بايدن، البالغ من العمر 79 عامًا، وآخرون في واشنطن، بشكل متزايد غير مرتديين الكمامة في أحداث مختلفة، على الرغم من أن البيت الأبيض يقول إن المسؤولين يواصلون اتخاذ احتياطات أخرى مع وضع صحته في الاعتبار.

وكانت تبحث شركات الطيران في أمريكا إلغاء مئات الرحلات الجوية في الوقت الذي تكافح فيه نقص الموظفين المرتبط بفيروس كورونا بعد أسابيع من تخليها عن القواعد التي تتطلب من الركاب والموظفين التستر في الهواء. 

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وائل لطفي

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