الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 8-4-2022

الطقس في مصر
الطقس في مصر

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 8-4-2022 يسودها طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 8-4-2022


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 32 15
الإسكندرية 24 16
وادي النطرون 30 17
طنطا 31 17
شبين الكوم 32 18
دمنهور 30 17
بلطيم 25 16
مطروح 23 15
السلوم 22 15
سيوة 26 14
بورسعيد 24 16
دمياط 23 16
الزقازيق 30 17
المنصورة 30 16
الإسماعيلية 30 15
السويس 31 15
العريش 22 15
رفح 23 14
رأس سدر 35 24
نخل 27 15
نويبع 35 16
طابا 36 17
كاترين 25 14
الطور 36 23
شرم الشيخ 37 24
الغردقة 35 23
مرسى علم 36 22
الفيوم 37 19
بني سويف 37 18
المنيا 37 21
أسيوط 38 19
سوهاج 39 22
قنا 42 24
الأقصر 43 25
أسوان 43 24
إدفو 42 25
أبوسمبل 41 26
الوادي الجديد 42 21
شلاتين 35 19
أبو رماد 34 18
حلايب 33 20
رأس حدربة 34 19

مصر ارصاد البحر المتوسط درجات الحرارة الشرقية سوهاج خبراء هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

رحيل القس أرسانيوس كاهن الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»

5 طلقات وخوذة.. تفاصيل عملية إطلاق النار فى حانة بتل أبيب

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق النار بتل أبيب