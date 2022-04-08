الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مستقبل وطن» بقنا يعلن انطلاق المسابقة الرمضانية الأكبر لحفظ القرآن

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة قنا، عن تنظيم فعاليات المسابقة الرمضانية الأكبر لحفظة القرآن الكريم السنوية، الأسبوع المقبل، لتجوب جميع مراكز المحافظة، وذلك تحت إشراف مديرية أوقاف قنا.

وأكد محمد عبد السلام، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي بالأمانة المركزية للحزب، والمشرف على تنظيم فعالية المسابقة، على أن يتم ذلك في جميع مقرات وأمانات حزب مستقبل وطن بقنا بالمراكز العشرة لإتاحة الفرصة لجميع الوحدات الحزبية والقاعدية للإشتراك في المسابقة من القري والنجوع والوحدات المحلية.

وأضاف المشرف العام على المسابقة، أن الهدف من إجراء المسابقة داخل مقرات حزب مستقبل وطن بالمراكز، هو تشجيع الشباب والفتيات من أعضاء الحزب على روح التنافس من خلال مسابقة حفظ القرآن الكريم، وحثهم على التسامح وقبول الآخر لجميع الأعمار المختلفة ونبذ الأفكار المتطرفة وقبول الآخر لجميع الأعمار المختلفة.

وأشار "عبد السلام"، إلى ضرورة دعم الفائزين في مستويات التلاوة والتجويد، لافتا إلى مشاركة عشرة مراكز وهى، أبو تشت، وفرشوط، ونجع حمادي، ودشنا، والوقف، وقنا، وبندر قنا، والقفط، وقوص، ونقادة.

ومن جانبها، أوضحت النائبة سحر صدقي، رئيس الهيئة البرلمانية بالمحافظة، وأمينة المرأة بالمحافظة، أن الهدف من إجراء من مسابقة القرآن، نشر ثقافة التسامح وتوعية الشباب والفتيات بأن القرآن الكريم يدعو إلى الوسطية والاعتدال، مشيرة إلى إن المسابقة سوف يتم تنفيذها على أربع مستويات، المستوى الأول القرآن الكريم كاملا، والمستوى الثاني ثلاث أرباع القرآن، والمستوى النصف الأخير للقرآن الكريم، والمستوى الرابع الربع الأخير للقرآن.

وأضافت "صدقى"، أن المشاركة المجتمعية التي ينفذها حزب مستقبل وطن بقنا في الأنشطة التعلمية والرياضية والثقافية والدينية ومسابقات القرآن الكريم تساعد على نشر رؤية الحزب ورسالته وأهدافه وسط المجتمع.

وأشارت أمينة المرأة بالمحافظة، بأن إجراءات الاختبارات في المسابقة سوف تستمر خلال شهر رمضان، لمقرات الحزب بالمراكز طبقا الخطة التنفيذية الموضوعة من اللجنة المنظمة المسابقة، والتي تضم نخبة من كبار علماء الدين بالمحافظة ومديرية الأوقاف بقنا، لافتة إلى تنظيم احتفالية كبري فى ختام المسابقة، بمدينة قنا.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

محافظة قنا مستقبل وطن شهر رمضان مستويات التواصل الاجتماعي تشجيع الشباب حفظ القران المتطرفة الهيئة البرلمانية حفظة القرآن الكريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

«طوبى للذين آمنوا ولم يروا».. أبرز 7 فيديوهات للقمص الراحل أرسانيوس وديد

رحيل القس أرسانيوس كاهن الإسكندرية

«الأوقاف» تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء على إمام وخطيب فى الغربية بسلاح أبيض

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»

5 طلقات وخوذة.. تفاصيل عملية إطلاق النار فى حانة بتل أبيب

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق النار بتل أبيب