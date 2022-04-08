اكتشاف حفرية تعود لآخر يوم للديناصورات على الأرض

أكد العلماء في الولايات المتحدة، الخميس، أنهم حصلوا على رؤية غير عادية لليوم الأخير للديناصورات على الأرض، من خلال اكتشاف حفرية حيوان يعتقدون أنها ماتت في ذلك اليوم.

واستند تأريخ الساق المحفوظة تمامًا للديناصور، والتي تتضمن أيضًا بقايا من جلد الحيوان، بدقة إلى الوقت الذي ضرب فيه الكويكب الذي تسبب في انقراض الديناصورات الأرض قبل 66 مليون عام، كما يقول الخبراء، بسبب وجود حطام من الاصطدام، والذي أمطرت فقط في أعقابها مباشرة.

وقال فيليب مانينغ، أستاذ التاريخ الطبيعي في جامعة مانشستر: "إنه جنوني تمامًا. وقال لبرنامج توداي لبي بي سي راديو 4 إن ساق السيلوسورس المكتشفة في موقع حفر تانيس في نورث داكوتا كانت "أعواد الديناصورات المطلقة"، بحسب سي بي إس نيوز.

أضاف مانينغ: "القرار الزمني الذي يمكننا تحقيقه في هذا الموقع يتجاوز أحلامنا الجامحة.. لا ينبغي أن يكون هذا موجودًا حقًا وهو جميل للغاية. لم أحلم مطلقًا في كل مسيرتي المهنية أن ألقي نظرة على شيء ما ضيق الوقت؛ جميلة جدًا، كما أنها تحكي قصة رائعة ".

تم تصوير الحفريات لفيلم وثائقي للبي بي سي، تحت عنوان الديناصورات: اليوم الأخير مع السير ديفيد أتينبورو ؛ وخلالها يقوم المذيع بمراجعة الاكتشافات الأحفورية. "عندما نظر السير ديفيد إلى" الساق" ، ابتسم وقال "هذه أحفورة مستحيلة".

وقال إن الفريق اكتشف أيضًا بقايا الأسماك التي استنشقت حطام اصطدام الكويكب الذي وقع على بعد 1864 ميلاً (3000 كيلومتر) في خليج المكسيك.

سمح ذلك بالإضافة إلى وجود حطام آخر تساقطت عليه الأمطار لفترة محددة مباشرة بعد اصطدام الكويكب بتحديد تاريخ الموقع بدقة أكبر بكثير من تقنيات التأريخ الكربوني القياسية.

قال روبرت ديبالما ، طالب الدراسات العليا بجامعة مانشستر والذي يقود حفر تانيس: "لدينا الكثير من التفاصيل مع هذا الموقع الذي يخبرنا بما حدث لحظة بلحظة ، إنه يشبه تقريبًا مشاهدته في الأفلام. تنظر إلى عمود الصخور ، وتنظر إلى الحفريات هناك ، وتعيدك إلى ذلك اليوم ".