العائدون الحلقة 6.. الأمن يحاول اختراق صفوف داعش لكشف طرق تهريب الأموال

تتناول الحلقة الجديدة من مسلسل العائدون الذي يعرض على شاشة دي إم سي، تطورا كبيرا في الأحداث إذ يحاول أمير كرارة الذي يجسد دور أحد رجال المخابرات المصرية اختراق تنظيم داعش وتتبع نقل الأموال والسلاح.

ويسافر أمير كرارة، رجل المخابرات المصرية إلى إحدى الدول الأوروبية، في محاولة لجمع معلومات عن الطرق التي يسكلها التنظيم الإرهابي "داعش" لنقل الأموال والسلاح لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

يحاول أمير كرارة الذي يتقمص دور رجل أعمال يحب لعب القمار، التعرف على إحدى فتيات التي تعمل في صالات القمار في تلك الدولة، للتعرف من خلالها على طرق التهريب والأشخاص المهربين.

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".