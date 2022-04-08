جزيرة غمام الحلقة 6|هل تورط «عرفات» في قتل «سندس»؟

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “جزيرة غمام”، حوارًا دراميًا جرى بين الفنان رياض الخولي والفنان أحمد أمين، تناول الكثير من الدلائل يرصدها «الدستور» في السطور التالية..

أحداث مسلسل جزيرة غمام

حرص الفنان رياض الخولي والذي يجسد دور "العمدة عجمي" على الحديث بلهجة لينة مع الفنان أحمد أمين، والذي يجسد دور "عرفات" لكي يعرف منه القاتل الحقيقي لسندس، حيث قال له "بعد وفاة الشيخ مدين قولت عرفات اتيتم تاني، ولما سألت الشيخ مدين عنك قال كل خير".

واشتد الحوار بين العمدة وعرفات، حيث حاول رياض الخولي أن يلقي تهمة قتل سندس على "عرفات" ولكن أحمد أمين لم يقبل هذه التهمة على الإطلاق، ولهذا أمره "العمدة عجمي" بأن يهرب من القرية، قائلاً "مش قدامي غير حلين، يا إما أخدك بدمها، أو تهرب ولما الناس تسألني عنك هقول لما جيت أمسكه هرب"، ولكن رد عليه عرفات" تاخدني بدمها ظلم، وتبقى ظلمتني، وظلمت سندس، والقاتل الحقيقي، وظلمت نفسك ليه؟".

الجدير بالذكر أن مسلسل "جزيرة غمام" بطولة مي عزالدين وطارق لطفي ومحمد جمعة وأحمد أمين وفتحي عبدالوهاب ووفاء عامر ورياض الخولي محمود البزاو.ي.

المسلسل من تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني وإخراج حسين المنياوي.