استعدادات قمة المناخ وزيادة إيرادات قناة السويس.. حصاد التخطيط في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الخميس، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها مشروع «رواد 2030» فتح باب التقديم للدفعة الثانية من برنامج «الماجستير المهني في ريادة الأعمال وإدارة الابتكار» بالتعاون الأكاديمي مع جامعتي القاهرة وكامبريدج.

https://www.dostor.org/4051454

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جيريمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (اليونيسف) والوفد المرافق لبحث تأثيرات تغير المناخ على الطفل، وأهم القضايا التي تهم الأطفال والتي ستناقش في إطار استضافة مصر لفعاليات قمة مؤتمر الأطراف لإاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP27.

https://www.dostor.org/4051570

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للاستهلاك من السلع الزراعية عام 2020.

https://www.dostor.org/4051403

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات هيئة قناة السويس بلغت 17.1 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الحالى 2022، مشيرًا إلى ارتفاع عائدات هيئة قناة السويس الشهرية إلى حدود 8.6 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2022 مقابل 7.4 مليار جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

https://www.dostor.org/4051326

تبدأ الحكومة اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، تنفيذ ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية المتقاعدين، في حالات الضرورة وسد العجز في بعض التخصصات النادرة، تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من وزير الصحة رقم 111 لسنة 2022، وبحسب منشور رسمي حصلت عليه «الدستور» أجازت الحكومة مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء خدمتهم لبلوغ السن القانونية للتقاعد، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان، في حالات الضرورة فقط، وفق عدد من الشروط.

https://www.dostor.org/4051483