الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قبل منتصف الليل|الأطباء العرب يرفضون مغادرة أوكرانيا.. والقبض على قاتل كاهن الإسكندرية.. وانخفاض جديد في درجات الحرارة

قبل منتصف الليل
قبل منتصف الليل

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث الهامة أبرزها كان رحيل القس ارسانيوس كاهن كنائس الاسكندرية وإصابة اللاعب العالمي جيراردو بيكيه، يستعرضها «الدستور» في السطور التالية ..

الأطباء العرب يرفضون الرحيل لإنقاذ جرحى الحرب
رفض جميع الاطباء العرب المقيمين في اوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية عليها الفرار من البلاد لمعالجة المصابين ومحاولة انقاذهم (التفاصيل).
 

القس ارسانيوس يودع الحياة
رحل القس أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك و كاهن كنيسة العذراء وبولس الرسول بكرموز (التفاصيل).
 

الحجاب قبل الحساب.. دستور نساء الإخوان في التعامل مع الفتيات
تم عرض الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 3 العديد من الأحداث في فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وعرض خلال الحلقة دستور الجماعة الإرهابية أثناء حكمهم للبلاد في التعامل مع الفتيات وهو رفضهم التعامل مع السيدات دون حجاب، لتعطيها ورقة مكتوب عليها "الحجاب قبل الحساب (التفاصيل).

 

بيكيه يغيب عن برشلونة المبارة القادمة في الدوري الاسباني 
تعرض مدافع فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه، للإصابة، أثناء مباراة فريقه ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني، بذهاب دور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي (تفاصيل).

محمد الباز: الإخوان سقطوا في 30 يونيو 
قال الكاتب محمد الباز ان الاخوان لم يسقطوا ويطالب المصريين برحيلهم في ٣٠ يونيو بل قبل ذلك خاصة منذ الاعلان الدستورى في نوفمبر ٢٠١٢
(تفاصيل).
 

انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى بعد انتهاء الموجة حارة  

اوضحت هيئة الارصاد الجوية في بيان لها ان البلاد سوف تشهد انخفاض جديد في درجات الحرارة بعد موجة ساخنة و درجات حرارة شديدة الارتفاع (التفاصيل). 

ضبط قاتل كاهن الاسكندرية

ضبطت الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،  مسن عمره 60 عاماً قام بالاعتداء على رجل دين مسيحى أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية بإستخدام "سكين" كان بحوزته (التفاصيل).

مصر الإخوان أوكرانيا ارصاد الإرهاب الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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