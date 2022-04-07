الحجاب قبل الحساب.. دستور نساء الإخوان فى التعامل مع الفتيات

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل (الاختيار 3) القرار بعنوان "حصار المحكمة الدستورية"، وبدأ الفنان محمد رياض حديثه مع الفنان كريم عبد العزيز الذي يجسد دور زكريا يونس، أحد ضباط الأمن الوطني للحديث عن محاولة اغتياله للمرة الثانية، وهى القائمة التي كانت تعمل الجماعة الإرهابية على استهداف عدد من ضباط القطاع.

وأظهرت الحلقة السادسة من الاختيار 3 دستور الجماعة الإرهابية أثناء حكمهم للبلاد في التعامل مع الفتيات وهو رفضهم التعامل مع السيدات دون حجاب، لتعطيها ورقة مكتوب عليها "الحجاب قبل الحساب.

وقررت قناة ON أن تعرض الحلقة في التاسعة والنصف مساءً ويوميًا عبر المنصة العارضة، ويعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرًا والثالثة والنصف عصرًا على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA.

ويشارك في ملحمة «الاختيار 3» عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، إضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

(الاختيار 3): القرار

«الاختيار 3» بطولة أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، ياسر جلال، خالد الصاوي، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.