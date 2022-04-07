الاختيار 3 الحلقة 6|بعد حصار المحكمة الدستورية.. السيسي: «القوات المسلحة مش هتسيب القضاء»

يواصل مسلسل «الاختيار 3» عرض حلقاته حول الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحالة الغضب الشعبي التي عاشها المواطنون وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار3 ”القرار"، مشهد لحوار دار بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقتها، واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، للتباحث حول أزمة المحكمة الدستورية وكيفية فك الحصار الذي نظمته جماعة الإخوان الإرهابية حول مقر المحكمة لإقرار الإعلان الدستوري الذي فرضه المعزول محمد مرسي.

«الدستور» يرصد كواليس الحوار في السطور التالية..

اللواء ممدوح شاهين قال في بداية كلامه: “الموضوع ابتدى في الإعلان الدستوري الصادر 12 أغسطس واللي سحب معاه كل اختصاصات المجلس العسكري و خلوا مع كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعيه، والمجلس العسكري كان هو الضامن الوحيد للانتخابات الرئاسية والنيابية والدستور، علشان يضمنوا إن الدستور يطلع على هواهم عملوا الإعلان الدستوري الأول، غير إن الاخوان دلوقتي بيعدوا قصصها من عندهم علشان يكونوا مكان القضاة الحاليين”.

ويرد السيسي، قائلًا: “انتهاك السلطة القضائية هو انتهاك لاسم مصر وسمعتها والعبث بيه انتهاك لاسم مصر”.

وتابع شاهين: أنا من فترة كنت بتكلم مع الدكتور سعد الكتاتني وقالي “القضاء بقى شوكة في ضهر الجماعة ومن بعده الجيش، الحقيقة يا فندم بيحاولوا يكسروا هيبة الجيش ولما حصل رفض شعبي لعزل النائب العام زادت هيبة القضاء وتراجعوا عن موقفهم، وكل اللي حصل يأكد انهم هيحاولوا يعلموا الدستور بأي طريقة حتى لو اضطروا يفضلوا محاصرين كل الهيئات القضائية بما فيها المحكمة الدستورية”.

وجاوبه السيسي: “اللي بيحصل ده خطير جدًا، اتصل بأعضاء المحكمة الدستورية وبلغهم إن القوات المسلحة مَش هتسيب القضاء المصري، ده واجبنا ودورنا احنا ووزارة الداخلية، وانا هبلغ رئيس هيئة العمليات انه يأمن المنشأت القضائية.. اللي بيحصل ده لازم يتوقف وينفض”.

مسلسل «الاختيار 3»يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، صدور الإعلان الدستوري لجماعة الإخوان الإرهابية واعتراض معظم القوى السياسية عليه، ورفضه من قبل الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، كما بثت مقطع فيديو يوثق عداء نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقوات المسلحة المصرية.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.