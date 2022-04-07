الاختيار 3 الحلقة 6| «انتصار باطل».. كيف زورت «الإخوان» الإرهابية الاستفتاء على الدستور؟

ركزت الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار 3"، على الفترة الزمنية التي جرى فيها الاستفتاء على الدستور الجديد الذي أعدته جماعة الإخوان الإرهابية لخدمة مصالحها، لكن الشعب المصري أجهض مشروعها الخبيث وانتفض ضد حكم الإرهابية.

وخلال الحلقة دار نقاش بين المعزول محمد مرسي الذي يجسد دوره الفنان صبري فواز وبعض قيادات الجماعة الإرهابية حول أهمية إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديل، وتشجيع الموالين له على القيام بمظاهرات مضادة لمظاهرات المواطنين مع توفير كل ما يحتاجون له من مأكل ومشرب.

ورغم إعلان اللجنة العليا المشرفة بموافقة المواطنين على تعديل الدستور إلا أنه حسب الأرقام المعلنة منهم أكد امتناع ما يقرب من 70% من المواطنين على الاستفتاء حيث شارك فيه 17,058,317 ناخباً من أصل 51,919,067 ممن لهم حق التصويت، لتكون نسبة المشاركة 32.9% ونسبة الامتناع عن المشاركة 67.1%.

وعقب إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور تظاهر آلاف المصريين في ميدان التحرير وقصر الاتحادية بالقاهرة وفي عدد من المحافظات في 18 ديسمبر 2012 احتجاجا على مشروع الدستور ونتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء عليه في إطار مليونية "منع تزوير إرادة الناخبين".

وأعرب المتظاهرون عن احتجاجهم على تزوير النتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور التي جرت في 10 محافظات.

وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني عن عمليات تزوير وأكدت في بيان لها أن بعض الأشخاص ادّعوا أنهم قضاة للإشراف على التصويت.

وأكد العديد من السياسيين أن الدستور أثار الانقسام في البلاد واتهموا مرسي حينها بتمرير وثيقة تحابي لحلفائه الإسلاميين وتتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة في المائة من السكان كما تتجاهل حقوق المرأة، بحسب قولهم.

ويوثق مسلسل «الاختيار 3» بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.