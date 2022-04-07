«الكبير أوي 6».. كيف تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع «مربوحة» كي تتصدر التريند؟ (تحليل بيانات)

نالت الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة الفنان أحمد مكي إعجابًا كبيرًا من المشاهدين وتفاعلًا، خاصة مع مشهد ليلة الدخلة الذي جمع بينه وبين الممثلة رحمة أحمد، والتي تقوم بدور زوجة الكبير "مربوحة" حيث أشاد كثيرون بأدائها الكوميدي، ما جعل اسمها يتردد بوسائل التواصل ليحتل التريند.

في هذه السطور نرصد بأدوات التحليل كيف احتل تريند “مربوحة” حديث التواصل الاجتماعي معبرًا عن إشادة الجمهور بأداء الممثلة.

فباستخدام أداة التحليل البيانات «track my hashtag» تم نشر 100 تغريدة وشاركها 93 مغردًا، 2168047 ألف هو عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى التغريدات المتفاعلة مع الهاشتاج.





جاء التفاعل اليوم الخميس الساعة الخامسة مساءً بواقع 46 تغريدة، ووصل إلى ذروته اليوم الساعة السادسة مساءً بواقع 56 تغريدة.



و نسبة إجمالي التغريدات التي حللتها الأداة 34٪، بينما احتلت الردود نسبة 12٪، أما إعادة التغريد فجاء بنسبة 54٪.



كما جاءت العديد من تعليقات رواد التواصل التي تفيد تفاعلهم مع مربوحة، والإعجاب بدورها حيث جاءت تعليقات مثل "مربوحة جننت الكبير في ليلة الدخلة، "مربوحة دمها خفيف"، "مربوحة يامكي".



جاءت التعليقات على تريند مربوحة بهذه الأداة بنسبة 97٪، باللغة العربية، وباقي النسبة بلغات غير معروفة.



وباستخدام أداة التفاعل tweet binder جاءت عدد التغريدات الإجمالية 500 تغريدة، احتلت فيهم إعادة التغريد المركز الأول بواقع208 تغريدة، وبنسبة 41.6٪، وجاءت بالمرتبة الثانية التعليقات النصية بواقع162تغريدة، وبنسبة 32.4٪، أما التغريدات باستخدام الصور واللينكات احتلت المركز الثالث بواقع80 تغريدة،وبنسبة 16٪.

كما احتلت الممثلة رحمة "مربوحة" تريند موقع تويتر مصر خلال الساعات القليلة الماضية سواء باسم "مربوحة" الذي يعبر عن شخصيتها في المسلسل، وكذلك باسم المرأة الكهربائية المثيرة، وهو أحد "الإيفهات" التي أطلقتها “مربوحة” على نفسها أمام زوجها الكبير بين عدة محاولات كوميدية لإغرائه في الحلقة.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.

