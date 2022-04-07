الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل يجوز قراءة القرآن للحائض فى رمضان؟

قراءة القرآن
قراءة القرآن

تزايد البحث عبر مواقع البحث الإلكترونية، عن هل يجوز قراءة القرآن للمرأة الحائض فى رمضان، لمعرفة الحكم الشرعي في ذلك، حيث إنه معلوم للجميع أن شهر رمضان المعظم هو شهر القرآن حيث يختم فيه الصائمون كتاب الله أكثر من مرة.

هل يجوز قراءة القرآن للحائض فى رمضان؟

بدورها، قالت دار الإفتاء المصرية، في الفتوى التي تحمل رقم 4007، إن الاستحاضة حدث أصغر، وتأخذ المستحاضةُ حكمَ الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها؛ فلا تسقط عنها الصلاة ولا الصيام، ويجوز لها قراءة القرآن ومس المصحف، وكذلك دخول المسجد والطواف بالكعبة المشرفة إذا أمنت التلويث، كما يجوز ممارسة العلاقة الزوجية من غير حرج عليها ولا على زوجها في ذلك.

وأضافت الإفتاء: «تُطالبُ المستحاضة بحبس الدم ما أمكنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة تصلي به ما شاءت من الفرائض والنوافل وفعل كل عبادة تحتاج إلى وضوء إن استطاعت ذلك من غير حرج، وإلا فلا ينتقض وضوؤها إلا بالحدث الخارج منها وفق العادة على وجه الصحة».

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و أكد عدد كبير من فقهاء وعلماء الفتوى أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؛ لحديث الترمذي: "لا تَقْرَأ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شيئًا مِنَ الْقُرْآنُ"، منوهين بأنه يُستثنى من ذلك إن قَصدَت الذكرَ والدعاءَ، أو كان ذلك منها على سبيل التعليم، واستثنى بعضُ العلماء إن خافت نسيانَ ما تحفظه من القرآن؛ فلها حينئذٍ أن تقرأه من غير أن تمسَّه إلا بحائل.

الحائض رمضان دار الافتاء دار الافتاء المصرية الفتوى الحكم الشرعي قراءة المرأة الحائض للقرآن الكريم

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