أطعمة تساعدك على تحمل الصيام يجب تناولها فى السحور

أكدت الدكتورة جيهان فؤاد، استشارى التغذية، أنه من المهم معرفة الأطعمة التى تساعد على الصيام وتحمل فترات العطش والجوع أثناء الصيام.

وأوضحت "فؤاد"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الأطعمة لابد أن توجد على مائدة السحور لما لها من أهمية كبيرة فى مساعدة الصائم على تحمل اليوم ومشقته.

وأوضحت أستاذ التغذية أن أهمية هذه الأطعمة تكمن فى كونها بطيئة الهضم مما يساعد على مد الجسم بالطاقة دون أن يشعر الصائم بالجوع أو العطش.

وحذرت أستاذ التغذية من تناول الأطعمة الدسمة أثناء وجبة الفطور لصعوبة هضمها، وكذلك السكريات لأنها تخفض من نسبة السكر فى الدم وتعرض الصائم للشعور بالدوار.

كذلك حذرت من تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين أثناء وجبة السحور، والمياه الغازية لأنها تسرع من فقدان الجسم للماء، كذلك حذرت من تناول الفواكه المعلبة.

ونصحت أستاذ التغذية بضرورة تناول تلك الأطعمة أنثاء الحصول على وجبة السحور.

الخضروات والفاكهة

وأشارت أستاذ الباطنة إلى أن الخضروات والفاكهة غنية بالألياف التى تعطى الإحساس بالشبع وتمد الجسم بالطاقة وبالتالى لا يشعر الصائم بالجوع والعطش أو يقل إحساسه بهما.

السوائل

تعتبر السوائل مثل العصائر الطازجة من الأشياء الهامة التى يجب أن تحتوى عليها مائدة السحور لكونها تحتوى على مجموعة من الفيتامينات التى يحتاجها الجسم خاصة فيتامين سى الذى يمد الجسم بالنشاط والحيوية .

مشتقات القمح

الشوفان ودقيق الذرة وغيرها من مشتقات القمح من الأطعمة المهم جدا تناولها أثناء السحور لاحتوائها على طاقة عالية تمد بها جسم الصائم.

الزبادى والألبان

وكذلك نبهت أستاذ التغذية إلى ضرورة تناول الألبان وخاصة الزبادى واللبن الرايب أثناء وجبة السحور لكونهما يساعدان أثناء الصيام على تحمل العطش، وكذلك احتوائهام على فيتامين بي وسهولة هضمها، وعدم تسببها فى الحموضة التي يعاني البعض منها.

التمر

ولفتت أستاذ التغذية إلى كون التمور تعمل على تقوية جهاز المناعة وتعالج فقر الدم،ونصحت بالإكثار من تناول التمور لكونها تحافظ على الجسم وتمنع تعرضه للإرهاق.