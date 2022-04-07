«القاهرة»: شارع الأشراف قبلة عشاق آل البيت على أرض المحروسة

قامت جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بزيارة تفقدية للأعمال التي تتم حاليًا بشارع الإشراف والذي يقع بنطاق حي الخليفة ويحتوى على عدد هائل من أضرحة آل البيت للوقوف على ما تم من أعمال ومتابعة نسب التنفيذ ومتابعة معدلات الأداء لجميع مراحل التطوير بطول المسار والذي يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وحتى مسجد السيدة زينب .

وأكدت نائب المحافظ خلال جولتها أن أعمال التطوير تهدف ربط المزارات ببعضها البعض من خلال رحلات نقل الزوار والمريدين لأشهر أضرحة آل البيت من خلال رحلة العبور بشارع الإشراف والذي يعد قبلة عشاق ال البيت ويشهد اقبالا كبيرًا من المواطنين القادمين من شتى المحافظات وغيرها من الدول وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بتطوير أضرحة ومقامات مساجد آل بيت النبوة لما لها من أهمية تاريخية واثرية وفي اطار احياء المناطق الدينية وابراز قيمتها الجمالية وجلال وعظمة روعتها مع إلقاء الضوء على تاريخ هذه الاماكن واصحابها لما لهم مكانة عالية في نفوس المصريين.

أضافت عبد المنعم أنه يتم حاليا وضع اللمسات الجمالية ليصبح شارع الأشراف المعروف بشارع بقيع مصر او شارع آل البيت صورة تحاكي في جمالها وروعتها لشارع المعز والذي يضم العديد من المزارات والآثار من خلال تطويرها ورفع كفاءتها لما يحتويه من معالم أثرية متعددة ولموقعه المتميز في قلب القاهرة العاصمة التاريخية من خلال تقديم صورة طبق الأصل كمحاكاة لعصر القاهرة الفاطمية بكافة تفاصيله واستحضار الصورة الذهنية لجميع عناصره تمشيا مع الطابع التاريخي الاثري .

وتعد تطوير المزارات نقلة حضارية ينتظرها المريدين حيث يمكنهم الانتقال من مسجد السيدة نفيسة في بداية المسار إلى سكينة ورقية وعاتكة والجعفري وسيدي محمد الأنور رضى الله عنهم وأما المقامات فمنها مقام ابن سيرين صاحب كتاب تفسير الاحلام ثم مسجد احمد بن طولون وينتهي المسار بمسجد ومقام السيدة زينب حيث يرتبط الشارع ببعضه البعض من خلال طراز معماري مميز ونقوشا تاريخية يفوح منها عبق التاريخ .

وخلال جولتها تفقدت متابعة ترميمات الواجهات واعمال الدهانات ورفع كفاءة الاسوار بدءا من بوابة شارع الاشراف الذي سيتم اقامتها مرورا بمنتزه الخليفة والذي تضمنت أعمال تطويره تشجير وتكثيف مزروعات ومشايات ارضية ودهان حوائط وتثبيت مقاعد في المنتزه مع عمل مظلات خشبية وبرجولات ومنطقة مخصصة لتعليم الاطفال والسيدات أعمال الزراعة ليكتمل المنتزه ويصبح متنفس لقاطني المنطقة ورواد مزارات ال البيت.

كما عاينت مواقع المحلات وعربات بيع المأكولات والمشروبات الجاري تصميمها بمنتزه الخليفه بشكل تاريخي يتناسب مع كافة المزارات المحيطة لخدمة الزوار تمهيدا لطرحها لشباب الخريجين لتوفير فرص عمل مع تخصيص اماكن لانتظار لسيارات وموقف لعربات الكهرباء الخاصة بالمسار خلف مسجد احمد بن طولون وجاري التنسيق لعمل تحويلات مرورية امام شارع الاشراف بعد تشغيل عربات المسار وفتحه امام حركة المشاه . مع عمل اللافتات واللوحات الارشادية للتعريف بأهم المعالم التاريخية و الاثرية بالموقع وذلك بالتنسيق ومشاركة شركاء التنمية والمجتمع المدني .

واوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بعد الانتهاء من اعمال الواجهات وترميم ودهان كافة واجهات المحلات التجارية و العقارات بلون موحد واعمال الصرف الصحي و بلوعات تصريف الامطار سيتم رصف الارضيات بالبازلت الناعم ورفع كفاءة الانارة ليعكس عراقة عمارة الحقبة التاريخية بعد حصر العقارات ذات الطراز المعماري لرفع كفاءتها بالتنسيق مع هيئة التنسيق الحضاري .

ووجهت ببذل الجهود والانجاز في تنفيذ الاعمال وتذليل كافة العقبات من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والمتابعة المستمرة والالتزام بالخطة الموضوعة وجدول الاعمال للانتهاء من اعمال التطوير في الوقت المحدد لذلك .

وخلال جولتها تفقدت ورشة لانتاج المصنوعات النحاسية التراثية مؤكدة على اهمية وجود مثل هذه الانشطة للحفاظ على التراث ومواصلة النهوض بالحرف اليدوية والتي توليها الدولة اهتمامها ودعمها المتواصل ، كما استعمت شسادتها لعدد من طلبات وشكاوى لعدد من المواطنين والذي وعدت بحلها على وجه السرعة .

رافقها خلال الجولة استشاري المشروع و مهندسي المكتب الفني بالمنطقة الجنوبية وحي الخليفة و مسئولي اعمال الصرف الصحي ومهندسي مؤسسة مساجد .