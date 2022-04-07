وزيرا خارجية السعودية والعراق يبحثان هاتفيًا تعزيز التنسيق الثنائى لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع نظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين، تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وذكرت قناة “الإخبارية” السعودية، أن الجانبين استعرضا - خلال الاتصال - أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.