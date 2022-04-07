فوز الدكتور «الموافى» بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف الدولى

أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالدور الذي تقوم به محطة البحوث الزراعية بسخا، من استنباط أصناف جديدة، تتلائم مع التغيرات المناخية، إضافة لتحملها الملوحة وقلة المياه، مهنئاً الدكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية بمعهد المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة، بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2022.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حصول موافي ابن حي ميت علوان بمحافظة كفرالشيخ على الميدالية الذهبية، يعد إنجازاً جديدا يضاف إلى رصيد العلماء والشباب والمتفوقين بمحافظة كفرالشيخ، خاصة، وعلماء محطة البحوث الزراعية بسخا ومركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة بصفة عامة.

وقال الدكتور حمدي الموافي، إن هذا الإنجاز يعد نتاجا لجهود كبيرة للعلماء والباحثين في مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وأكاديمية البحث العلمي في ظل شراكة تحت مظلة المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية، والتي تلقي دعما من وزير الزراعة ورئيس مركز البحوث الزراعية، موضحًا أن الصنف اكتسب ثقة كبيرة، سواء من جانب المزارعين أو المستهلكين لما له من مزايا عديدة. ومتوسط إنتاجية تصل إلى 6 طن للفدان ويتحمل ندرة المياه.

وأضاف موافي، أنه يشعر بالفخر ليس لفوزه بالجائزة فقط، ولكن لكونه ابناً من أبناء محافظة كفرالشيخ التي نشأ بها وتربى فيها وسيظل حريصا على تواجده بها، فقد تربى بحي ميت علوان، أقدم أحياء المحافظة والذي تميز بكونه حيا شعبيا شهد تطويراً كبيرا خلال عامين، فأصبح من أجمل أحياء المحافظة، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.