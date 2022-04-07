محافظ الإسكندرية: توفير جميع سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شيرين مصطفى، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، اليوم، باستقبال السفينة السياحية “Artania” القادمة من مالطا، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، والتى تقل على متنها عدد 690 سائحًا و499 طاقم السفينة، وذلك لزيارة المعالم السياحية بالإسكندرية.

وأكد المحافظ على توفير كافة سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة بالإسكندرية، وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

ووجه المحافظ جميع الجهات المعنية بضرورة ضمان دخول وخروج السائحين من وإلى الإسكندرية بيسر وآمان، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتتلاءم مع الإرشادات الواردة بخطط إدارة الموانئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وتتطابق الإجراءات مع التوصيات التي تنصح بها الوكالة الأوروبية للأمن البحري EMSA ومنظمة الميدكروز المعنية بالسياحة البحرية ضمن خطط استئناف الرحلات السياحية.



هذا وقامت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بالورود، بالإضافة إلى النشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية، وذلك وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال، ومن المقرر أن تكمل السفينة رحلتها إلى دولة قبرص.

كان في استقبال السفينة السياحية اللواء بحري حسام الرويني- نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للتشغيل، واللواء حسام الصغير- مدير الإدارة العامة لشرطة الميناء، وعدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.