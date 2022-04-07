الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بقتل عامل وإلقائه في مصرف مائي بأبو النمرس

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل عامل وتمزيق جثته لأشلاء، والتخلص منها بمصرف مائي في أبو النمرس وتم إحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقى مدير أمن الجيزة  اخطارا بفيد بورود بلاغ يفيد بمقتل عامل، وتورط عدد من الأشخاص في قتل وتمزيق جثته والتخلص منها، وشكل رجال المباحث فريق بحث، كشفت تحرياته أن العامل القتيل، تعرف على ربة منزل ووعدها بالزواج، إلا أنه لم يتزوجها، ما دفع أشقائها البالغ عددهم 4 أشخاص لاستدراجه لحل تلك الخلافات، ثم قتلوه ومزقوا جثته، ونقلوها إلى مصرف مائي في أبو النمرس، وتخلصوا منها بالمياه.

عثر رجال المباحث على أجزاء من الجثة، وتمكنوا من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في تقطيع الجثة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الجيزة المتهمين قتل عامل تمزيق جثته أبو النمرس

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