تباين في أسعار الخضروات بالأسواق.. الطماطم تستقر وورق العنب مستمر بالارتفاع (فيديو)

شهدت الأسواق إقبال من قبل المواطنين في اليوم السادس على التوالي من أيام شهر رمضان الكريم،حيث يحرص المواطنون على شراء احتياجاتهم وتخزين السلع الغذائية من الخضروات واللحوم لسد احتياجاتهم

وقامت «الدستور» بجولة ميدانية داخل سوق منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، لرصد أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم وحجم الإقبال والبيع والشراء عليها، خاصة بعد أن أعلنت شعبة الخضروات عن تراجع الأسعار خلال الأسبوعين المقبلين، وبالفعل شهدت أسعار بعض الخضروات تراجعا من ضمنها الكوسة والباذنجان والفلفل، واستقرت الطماطم عند 15 و 20 جنيهًا ويواصل ورق العنب الارتفاع عند 90 و 100 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم الخميس

شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس استقراراً، حيث استقر سعر الطماطم بين 10 و15 و20 جنيهًا، والبطاطس تراوحت ما بين 4 لـ6.5 جنيهات، البصل وصل سعره لـ3.5 جنيهات، الكوسة بـ8 جنيهات، الفاصوليا انخفض سعرها لـ15 جنيهًا للكيلو الواحد، وتراوح سعر الجزر ما بين 3 و4 جنيهات، بينما انخفض سعر الفلفل لـ30 جنيهًا، وانخفض أيضًا الباذنجان لـ10 جنيهًا، الملوخية وصل سعرها لـ20 جنيهًا، والخيار 12 و15 جنيهًا، واستقر سعر الثوم عند 4 جنيهات، والفلفل 10 جنيهات، والثوم 4 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس

كما شهدت أسعار الفاكهة استقرارًا كبيرًا، حيث تراوح سعر البرتقال ما بين 3.5 و8 جنيهات، اليوسفي تراوح سعره من 3 لـ7 جنيهات، الموز 8 لـ20 جنيهاً، الفراولة تراوح سعرها ما بين 10 و12 جنيهًا، والجوافة 12 جنيهًا، وتراوح سعر التفاح ما بين 20 لـ24 جنيهًا، كما وصل سعر كيلو الأناناس لـ15 جنيها، والفراولة تراوح سعرها ما بين 10 و11 جنيهًا.

تجار الخضار

وأجمع العديد من تجار السوق على أن هناك ركود في حركة البيع والشراء بسبب تغير الفصول وارتفاع درجة الحرارة فالمواطن الذي كان يقبل على شراء أكثر من كيلو للخضار أصبح في الوقت الحالي يقبل على نص أو ربع كيلو فقط وانتهت عادة التخزين لدى المواطنين.